L’idea del ministero, in questo caso, sarebbe quella di fissare un tetto all’integrazione via reddito, evitando di cancellarlo. Con la proposta della ministra del Lavoro, Marina Calderone, i nuclei con figli minori, quelli con disabili ed anziani a carico non dovrebbero essere colpiti da tagli. Il 35% dei nuclei percettori ha attualmente un minore in famiglia. Il 18% ha un disabile. Quindi in teoria il totale degli interessati dal taglio dovrebbe scendere a 500mila persone

Reddito di Cittadinanza, Conte (M5S): "Lo smantellano colpendo i più deboli"