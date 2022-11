L’abolizione del reddito di cittadinanza dal 2024 è “un grave errore”. Così l’ex presidente della Camera Roberto Fico in un'intervista al Corriere della Sera ha commentato la "manutenzione straordinaria del reddito di cittadinanza” prevista dalla manovra varata dal governo Meloni. “La destra - ha proseguito Fico - ha un'idea di società distante anni luce dalla nostra che non tiene in debita considerazione le fragilità. Farlo durante una crisi economica è doppiamente grave, una scelta pericolosa per la tenuta sociale del Paese". Per l’esponente del M5S l'esecutivo dovrebbe piuttosto impegnarsi a creare lavoro, “creare opportunità alle persone che prendono il reddito, non a punirle per una non meglio precisata colpa". Sulle politiche attive "siamo sempre stati aperti a miglioramenti, anche in passato" (LA LEGGE DI BILANCIO 2023).