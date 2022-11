8/9 ©IPA/Fotogramma

IL PARERE DI BANKITALIA - Sulla necessità di abbassare l’aliquota della detrazione si è espressa anche Bankitalia, che nello studio “Costs and benefits of the green transition envisaged in the Italian NRRP. An evaluation using the Social Cost of Carbon” ha sentenziato che il Superbonus costa troppo e ha immaginato un’aliquota al 40%. Queste idee dovranno ora essere tradotte in pratica nel primo provvedimento utile, che con molta probabilità sarà il disegno di legge di bilancio per il 2023