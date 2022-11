3/8 ©IPA/Fotogramma

UTILIZZO E LIMITI - Nonostante il sistema rilasci un solo voucher ogni mese, l’abbonamento a cui si applica il bonus può essere non solo mensile, ma anche annuale o per più mensilità. Il buono trasporti può in linea generale coprire anche il 100% delle spese per l’acquisto o il rinnovo di abbonamenti, ma non può superare il tetto dei 60 euro citati

Bonus trasporti, è possibile richiederlo più volte: ecco come