3/8 ©Ansa

Il 1° ottobre, il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha annunciato che a settembre sono stati emessi oltre un milione di voucher e che con il nuovo mese “sarà possibile richiedere nuovamente il bonus per abbonamenti mensili, per chi ne abbia già utilizzato uno nel mese di settembre o per abbonamenti annuali per coloro che non ne abbiano fatto ancora richiesta nel mese scorso”

Bonus trasporti, emesso un milione di voucher in un mese. Da ottobre le nuove richieste