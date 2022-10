Orlando: superato 1 milione di bonus trasporti, al via nuove richieste

Da oggi è possibile richiedere nuovamente il beneficio per se stessi o per un minorenne a carico dal portale del ministero del Lavoro

Un milione di voucher in un mese per il bonus trasporti pubblici entrato in vigore il 1 settembre e riconosciuto a studenti e lavoratori con reddito inferiore a 35 mila euro registrato nel 2021. Si tratta di un aiuto economico di 60 euro mensili per mitigare gli effetti negativi dei prezzi sull’economia familiare. "Un importante risultato raggiunto con l'obiettivo di sostenere famiglie, studenti, lavoratori e pensionati in un momento di crisi causata anche dal rincaro energetico", dichiara il ministro del Lavoro Andrea Orlando.