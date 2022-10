Bonus in scadenza, dalla casa ai trasporti: ecco quali sono

8/10 Ansa/Ipa

BONUS MAMME - In scadenza i bonus per le mamme con figli a carico da richiedere entro l'anno: il bonus asilo nido, per pagare le rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche, e il bonus bebè, assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel 2021 (e 2020 fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare per adozioni e affidamenti preadottivi)