Dopo aver archiviato la prima seduta di settimana in rosso, Milano e le altre Borse europee si preparano a una nuova giornata di contrattazioni che promette di essere altrettanto volatile e contrastata. A Piazza Affari lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi risente ancora del dato sull'inflazione di settembre al 9,9% nell'Ue e apre in rialzo a 240 punti dai 237 di chiusura di ieri. Di nuovo in salita il rendimento dei Buoni italiani, che si attesta al 4,83%. Al Ttf di Amsterdam, hub di riferimento europeo, i contratti sul gas sono scambiati a 117 euro al megawattora, in aumento del 3,96%. C'è attesa per il consiglio europeo in programma oggi e domani a Bruxelles, che esaminerà l'ultimo pacchetto sull'energia presentato dalla Commissione per affrontare la crisi energetica. Sul tavolo lo questione del price cap dinamico