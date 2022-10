9/10 ©IPA/Fotogramma

La nuova guida è strutturata in capitoli che prendono in considerazione anche altri bonus fiscali a tempo previsti dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), come il superbonus 110% per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico e il bonus 75% per l'eliminazione delle barriere architettoniche