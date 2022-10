1/13 ©IPA/Fotogramma

L’italiana Satispay, attiva nel settore dei pagamenti online, è diventata un'azienda unicorno: ma che cosa significa? Una società o start up unicorno è una nuova azienda il cui valore è superiore a 1 miliardo di dollari e che non è quotata in borsa. In Europa sono presenti 70 unicorni, di cui quasi la metà del settore fintech, e perlopiù nati nel Regno Unito

GUARDA IL VIDEO: Come la pandemia ha cambiato l'abitudine di pagamento degli italiani