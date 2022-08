Fortnite x Dragon Ball, trapelato il trailer con i primi personaggi

Nuova collaborazione per Fortnite : da oggi è disponibile il trailer dedicato all'evento Dragon Ball Super, con i personaggi ideati da Akira Toriyama che sono pronti a entrare nell'universo di Epic Game. Il video è stato riportato dal fumettista e leaker Shiina che ha anticipato il lancio del trailer ufficiale. Dal primo video è possibile vedere alcuni contenuti previsti per questa iniziativa, ad esempio le prime skin che saranno messe a disposizione.

Il trailer

Questa mattina anche gli account ufficiali di Fortnite hanno pubblicato il trailer dell'evento dedicato a Dragon Ball Super: il trailer offre una panoramica generale, con Goku e i compagni che invadono l'isola di Fortnite: Battaglia Reale. Il nuovo evento, come afferma il team Fortnite, è "disponibile per tutti i giocatori". "Sette serie di missioni metteranno alla prova le tue abilità in forza, agilità, concentrazione e altro ancora. Con ogni set di allenamento completato, guadagnerai una Sfera del Drago e solleverai il tuo Livello di Potere, sbloccando fantastiche ricompense come i livelli Dragon Radar Back Bling, Emotes, Sprays e Battle Pass".