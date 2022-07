FIFA 2023, più calcio femminile e cross-play: data di uscita e novità

L'ultima collaborazione tra EA Sports e la Federazione internazionale di calcio arriverà nei negozi e sulle principali piattaforme il 27 settembre per l'Ultimate Edition e il 30 settembre per l'edizione standard. Dai Mondiali di calcio femminili alla tecnologia HyperMotion 2: ecco cosa aspettarsi ascolta articolo Condividi

FIFA 23 è sempre più vicino. EA Sports ha annunciato la data di uscita ufficiale del videogioco, prevista per il prossimo 30 settembre nella versione Standard e tre giorni prima per la Ultimate Edition. Molte le novità introdotte per lanciare quella che sarà l’ultima collaborazione con la Federazione internazionale di calcio: più spazio al calcio femminile, nuove modalità di cross-play e una nuova tecnologia in HyperMotion 2 che garantirà un’esperienza di gioco più realistica di quella delle passate edizioni del videogame.

FIFA 23 e calcio femminile vedi anche Fifa 23 cambia nome: dal 2023 si chiamerà EA Sports FC Già dalla presentazione grafica del videogame è chiaro l’intento di EA Sports di dare maggior rilevanza al calcio femminile. FIFA 23 uscirà infatti con doppia copertina, una con Kylian Mbappé e una con l’attaccante del Chelsea Sam Kerr. Ci sarà la possibilità di correre sul campo non solo dei Mondiali maschili di calcio in Qatar ma anche di quelli femminili in Australia e Nuova Zelanda, che saranno disponibili in un secondo momento con aggiornamento gratuito. A questo si aggiunge l’inserimento di più leghe femminili ufficiali, della Division 1 Arkema e della Barclays Women’s Super League. Navin Singh, direttore commerciale FA, si è detto “lieto” dell’ingresso delle nuove competizioni femminili di club in FIFA 23: “L’ulteriore visibilità che un marchio globale come EA offrirà al nostro campionato, alle squadre e alle giocatrici – ha detto - non può essere sottovalutata”.

FIFA 23, il cross-play vedi anche Russia, Fifa e Uefa sospendono ufficialmente squadre russe dai tornei Arrivano anche nuove funzionalità di cross-play, che permetteranno ai giocatori di sfruttare diverse modalità a seconda della piattaforma utilizzata. Le versioni del videogame per Xbox Series X|S Stadia e PC e per PlayStation 5 saranno compatibili l’una con l’altra. Quelle per PlayStation 4 e Xbox One potranno invece giocare insieme, ma solo tra di loro. Nessun cross-play possibile per Nintendo Switch. La tecnologia HyperMotion 2 e altre novità FIFA 23 sarà ancora più realistico delle precedenti edizioni, grazie alla nuova tecnologia HyperMotion 2 e al sistema di fisica di FIFA 23, che – spiega EA Sports – hanno “sbloccato una serie di nuove funzionalità che rendono l’esperienza di gioco più coinvolgente che mai”. Arrivano anche nuovi sistemi di dribbling e di allenamento.