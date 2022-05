Fifa 23 cambia nome: dal 2023 si chiamerà EA Sports FC

Liga, Bundesliga, Uefa e Nike tra i partner

La piattaforma conta oltre 150 milioni di utenti in tutto il mondo. Con questo nuovo inizio potrà contare sulla partecipazione di oltre 300 partner che daranno ai giocatori possibilità di accesso a più di 19mila atleti di 700 squadre. Come riporta il sito dedicato al mondo dei videogiochi Multiplayer.it, il progetto conta la collaborazione di partner come Liga, Bundesliga, Uefa, Nike e molti altri. Il cambiamento però non sarà immediato: l'ultimo capitolo di Fifa 23 sarà lanciato il prossimo autunno e lo sviluppatore ha precisato che sarà il più grande ed espansivo di sempre.