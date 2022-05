Giochi online multiplayer: i più giocati a maggio 2022

Quando si parla di giochi online multiplayer, non si può non citare Call of Duty. La saga di Activision offre un ampio comparto multigiocatore e permette inoltre di giocare fisicamente utilizzando due controller, grazie alla modalità di schermo condiviso. Nonostante rimanga tra i primi in classifica, l’ultimo arrivato in casa Activision Call of Duty Vanguard delude le aspettative anche dei giocatori più affezionati, costringendo lo stesso publisher ad ammettere i problemi presenti. Il 2022, promettono, sarà l’anno del riscatto per la saga dei multiplayer più amata. Sarà davvero così?

GTA 5

Amato tra i videogame, GTA 5 porta Rockstar Games ad allargare gli orizzonti dei mondi open world in multiplayer conditi da un grande realismo. In GTA 5 è possibile creare un alter ego digitale e giocare insieme ai propri amici, anche lontani dalla propria console. Insieme a Red Dead Redemption 2, è certamente tra i titoli che svetta in cima alla classifica dei migliori MMO.

World of Warcraft

È stato il primo MMO a trasformarsi in fenomeno di massa e dal 2004 conquista sempre più appassionati. Sviluppato da Blizzard Entertainment, World of Warcraft è ambientato nell'universo di Warcraft. Gratuito fino al livello 20, è possibile poi unirsi al gioco attraverso internet e il pagamento di un canone mensile. Notizia degli ultimi giorni poi è l’arrivo di un nuovo progetto mobile, nato in casa Blizzard. Warcraft Arclight Rumble a breve sarà disponibile in versione beta per iOS e Android con una versione colorata e semplificata di personaggi e ambientazioni già viste in Warcraft. Al centro del gioco, ci saranno le battaglie tra squadre di Mini, statuine virtuali dei personaggi presenti su Azeroth.

Final Fantasy XIV

Se inizialmente poteva sembrare un flop quando uscì nel 2010, Final Fantasy XIV ha scalato le classifiche, rimanendo tra i più apprezzati giochi online multiplayer anche nei primi mesi del 2022. Il MMORPG di Square Enix è alla sua sesta espansione, Endwalker. È possibile giocare attraverso una connessione internet e il pagamento di un canone mensile. Se invece si vuole giocare gratis, si può scaricare la versione gratuita su PC e PlayStation Store, che permette di giocare fino al livello 60 della versione base del gioco e della prima espansione senza costi.

Guild Wars 2

Per chi ama guerre e combattimenti, non può mancare Guild Wars 2. Il gioco offre la possibilità di combattere contro altri giocatori in modalità strutturata o in modalità libera, percorrendo mappe in continua espansione. Veloce e dinamico, è caratterizzato da grande realismo: ogni decisione del giocatore comporta conseguenze diverse. In questo modo, ogni personaggio può personalizzare la propria storia. Gratuito per i primi livelli, l’espansione deve essere acquistata.

Neverwinter

Accolto con un certo scetticismo, Neverwinter ha saputo conquistare anche i cuori più freddi. Nato dalla base di Dungeons & Dragons, è stato sviluppato da Cryptic Studios, arricchito con luoghi, incantesimi, abilità e classi in continua espansione. Da quando è stato lanciato, i giocatori hanno potuto quindi esplorare mondi nuovi spingendosi in terre come Icewind Dale, tra barbari e temperature glaciali.

Black Desert Online

Combattimenti ed espansione della proprietà: Black Desert Online ha tutti gli elementi per conquistare un posto nella classifica dei giochi online multiplayer più apprezzati. Ambientato

in una lontana epoca medievale, appare curato nella narrativa e nella grafica. Veloce e dinamico, spinge il giocatore a conquistare edifici, prendendo il controllo di città intere, tra lotte, combattimenti e abilità. È possibile giocare online pagando un costo iniziale per accedere a tutti i contenuti offerti.