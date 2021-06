I migliori giochi per PS5, per infiniti pomeriggio di avventure e di divertimento in compagnia di auto e supereroi Condividi:

La Playstation 5 è una delle console più amate dai gamer di tutto il mondo. Con il suo design futuristico e il suo potente comparto tecnico è sicuramente tra i prodotti più potenti e più ricercati sul mercato, date anche le poche unità disponibili. Nonostante l’uscita in commercio soltanto da pochi mesi la console Sony può già vantare un catalogo di titoli di tutto rispetto. Andiamo a vedere quali sono i migliori giochi per Playstation 5.

Spider-Man Miles Morales Spider-Man Miles Morales ci porta a volteggiare tra i palazzi di New York, con una storia tutta nuova e una grafica completamente rinnovata. (Prezzo da 65€) Per gli amanti del genere, Spider-Man Miles Morales è un must; uno di quei giochi destinati a diventare un simbolo per intere generazioni. Giocandoci, impersoni il nuovo Spider-Man e voli tra i grattacieli di una New York ricostruita in maniera stupefacente ed estremamente dettagliata.

Assassin’s Creed Valhalla Il nuovo capitolo della saga di Assassin’s Creed ci porta nella mitologia nordica. Esplora un vastissimo mondo di gioco e combatti come un vichingo. (Prezzo da 40€) Altro capolavoro che continua la celebre saga degli assassini. Un gioco ricco di colpi di scena che trasporterà il giocatore nelle fredde terre del nord tra miti e leggende e una storia ricca di suspance che vi terrà col fiato sospeso davanti la vostra PS5.

Godfall Effetti speciali sorprendenti e ambientazioni epiche curate nei minimi dettagli: è questo il succo di un gioco che sin da subito promette di diventare uno dei must per PS5. (Prezzo da 52,99€) Godfall è il titolo adatto per tutti gli amanti del genere epico e dei combattimenti vecchio stile tra armi bianche e magia. Esplora un mondo enorme e potenzia il tuo personaggio con armi e armature leggendarie; un’avventura senza tempo che promette ore e ore di divertimento.

Mortal Kombat 11 Ultimate Grande ritorno per la saga di Mortal Kombat che arriva su PS5 in una nuova versione completamente rinnovata con tanti personaggi e tante modalità di gioco. (Prezzo da 32,99€ ) L’undicesimo capitolo della saga riporta il celebre picchiaduro con una grafica mozzafiato e tante nuove mosse da provare. Combatti e sfida i tuoi amici in quello che è il più iconico dei giochi di lotta della storia dei videogames.

Demon's Souls Remake del celebre gioco del 2009. Demon’s Souls si presenta con una grafica e un comparto sonoro completamente nuovi per una grande esperienza di gioco. (Prezzo da 65,99€) Atmosfere cupe e spettrali, spettacolari ambientazioni dal sapore gotico e nemici sempre più grandi e difficili da abbattere. Demon’s Soul torna su PS5 in una nuova versione completamente rimasterizzata per sfruttare appieno tutte le potenzialità della console Sony.

Immortals Fenyx Rising Un gioco che attinge alla tradizione fantasy e mitologica, che porterà i giocatori in un viaggio epico ricco di storie e un vastissimo mondo da esplorare. (Prezzo da 39,99€) Gli appassionati di fantasy e dei miti greci Immortals Fenyx Rising saranno portati in un mondo coloratissimo e denso di particolari tutti da scoprire. Decine di nemici da sconfiggere, una grande mappa da esplorare e un’altra avventura indimenticabile che arriva direttamente sulle vostre console.

Call of Duty: Black ops Cold War La celebre saga di Call of Duty torna su PS5 con una nuova avventura carica di adrenalina e colpi di scena mozzafiato. (Prezzo da 65,99€) Azione frenetica, sequenze spettacolari e una modalità multiplayer tra le migliori di sempre. Così il nuovo Call of Duty arriva su PS5 e promette ore e ore di divertimento ai milioni di giocatori in tutto il mondo che seguono la saga sin dagli inizi.

Watch Dogs Legion Torna nel mondo distopico di Watch Dogs e scopri tutto il potere della tecnologia per portare alla luce i segreti di un complotto globale. (Prezzo da 29,99€) Scopri una Londra futuristica e densa di tecnologie da hackerare e sfruttare a tuo vantaggio. Crea la tua legione e porta alla luce i segreti e i misteri di un complotto che vuole minare la libertà di tutti i cittadini del mondo.

Hitman 3 Vesti di nuovo i panni dell’assassino più famoso del mondo in questa nuova e adrenalinica avventura per PS5. (Prezzo da 58,99€) Hitman è uno dei giochi più famosi di sempre. In questa nuova versione per PS5, dalla grafica rinnovata e dalle stupende ambientazioni, potrai sfruttare al massimo tutta la potenza della tua consolle in sfide sempre più avvincenti e al limite della tensione.

WRC 9 Il grande ritorno su PS5 di uno dei migliori giochi di corse della storia. Tante auto, tanti tracciati e uno stile di guida senza precedenti. (Prezzo da 59,99€) WRC 9 è uno dei migliori simulatori di guida in commercio e con la grande potenza di PS5 sembrerà realmente di essere al volante di un’auto da corsa. Un gioco coinvolgente e pensato per tutti gli amanti della guida off-road estrema.