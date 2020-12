Black Ops Cold War, la guerra fredda di Call of Duty

Il gioco è ambientato nel 1981, in piena guerra fredda. Compare anche una perfetta copia di Ronald Reagan. Con questo nuovo titolo si ritorna un po' al passato sia nella versione campagna che in quella multiplayer. Lo abbiamo testato su PlayStation 5 e l'immersione totale nel gioco è molto intensa, merito anche del nuovo controller dual sense dove gli scontri a fuoco hanno un altro sapore.

Il testimonial

Call of Duty come primo approccio può sembrare difficile da giocare, ma un consiglio ai giocatori può darlo l'ambasciatore italiano di COD, Fabio Rovazzi: "Non bisogna avere timore di non performare bene ma bisogna cercare di entrare piano piano nella velocità di questo gioco che poi è il bello di Call of Duty. E infine può essere una fantastica occasione per sfogare le proprie ire la sera dopo una giornata pesante di lavoro e quindi lo conssiglio a tutti".