Demon's Souls: il multiplayer su PS5 supporterà fino a 6 giocatori

Nel corso dell'ultimo Showcase PS5, Sony, oltre ad aver svelato il prezzo e la data di uscita della console di prossima generazione, ha annunciato parte dei giochi che accompagneranno il lancio di PlayStation 5.

Demon's Souls è stato una delle sorprese del tanto atteso evento di presentazione, nel corso del quale è stato mostrato il primo video gameplay del remake, ad opera di Bluepoint Games, che svela un sostanziale miglioramento della scenografia e della grafica del titolo. Upgrade che interessa sia l'arricchimento delle superfici architettoniche in termini di dettagli, sia la gestione delle fonti di luce. Ma le novità non sono finite. Le informazioni pubblicate sul sito ufficiale PlayStation svelano un importante dettaglio che sarà sicuramente apprezzato dagli appassionati del genere "Soulslike”: il multiplayer supporterà da 2 a 6 giocatori, proprio come come Dark Souls 3 e la Dark Souls Remastered.