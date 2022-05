Svezia, Klarna licenzia il 10% della forza lavoro

Economia

Ecco le aziende occidentali che non hanno ancora lasciato la Russia

Secondo la Yale School of Management la maggior parte delle aziende occidentali ha lasciato il mercato russo o sospeso il proprio business. Ma altre hanno solo ridotto le operazioni o annullato nuovi investimenti. In 36 invece non hanno fatto alcuna scelta

Alcune aziende non hanno rilasciato dichiarazioni o hanno confermato tutti i propri piani di sviluppo in Russia. Tra questi c'è Auchan, la catena di grande distribuzione francese che impiega 30mila dipendenti nel paese, dove fattura circa il 10% dei suoi ricavi gobali. Secondo Reuters la Russia è il suo terzo mercato, dopo Francia e Spagna. Nella stessa condizione è anche Danone, che impiega in Russia 8mila persone.





Renault è una delle più grandi multinazionali presenti in Russia, dove controlla il marchio Avtovaz che produce la vecchia Lada. Nel 2021 ha venduto più del 30% delle auto immatricolate nel paese e impiega 40mila persone nelle sue fabbriche. Per ora non ha comunicato cambiamenti di piani negli investimenti nel paese. Ciò nonostante gli stabilimenti sono in questo momento chiusi per mancanza di componenti, a causa delle sanzioni occidentali.