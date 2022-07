1/10 ©Ansa

Novità per chi lavora da casa in smart working. Valgono solo fino al 31 agosto le modalità di comunicazione semplificata per tutti i dipendenti del settore privato, quindi senza la necessità che siano sottoscritti accordi individuali tra lavoratori e azienda

