Ma il bonus 200 euro è davvero a rischio con la crisi di governo? In realtà no, la misura non verrà annullata neanche con la caduta dell’esecutivo, come invece potrebbe accadere per altri provvedimenti come il taglio del cuneo fiscale

