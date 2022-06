4/10 ©IPA/Fotogramma

Nel dettaglio, si tratta dei soggetti con partita Iva attivata prima della data di entrata in vigore del Decreto del 27 gennaio 2022 (Sostegni-ter) che, alla stessa data, svolgevano in modo prevalente attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili (codice Ateco 2007 "93.29.10") ed erano chiuse per effetto delle restrizioni

Bonus moda e tessile, confermato il credito d’imposta in misura piena: cosa c'è da sapere