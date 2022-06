Salario minimo, Ue verso accordo su direttiva: di cosa si tratta

Il round decisivo di negoziati tra Commissione, Parlamento e Consiglio europeo prende il via a Strasburgo nella giornata di lunedì 6 giugno. Atteso il via libera nella notte. La proposta mira a stabilire dei requisiti di base per garantire un reddito che permetta un livello di vita dignitoso per i lavoratori e le loro famiglie. L'Italia è al momento tra gli unici 6 Paesi in Ue che ancora non hanno una regolamentazione in materia: il provvedimento è fermo al Senato