Nell'Unione europea, in 21 dei 27 Paesi membri è stato già introdotto il salario minimo, l'Italia è uno degli Stati che mancano all'appello. Ma nel nostro Paese, negli ultimi giorni, quello sulla soglia entro la quale non poter scendere per gli stipendi dei lavoratori è uno dei temi più caldi che vedono coinvolti la politica, i sindacati e il governo. Ecco quali sono le nazioni in cui il salario minimo esiste già e quali sono le proposte in campo per l'Italia

