La Nuova Zelanda aumenta il salario minimo e le tasse per i ricchi

I provvedimenti verranno introdotti dal governo giovedì 1 aprile, insieme a piccoli aumenti delle indennità di disoccupazione e malattia. La nuova aliquota fiscale è rivolta al 2% dei neozelandesi Condividi:

La Nuova Zelanda ha deciso di aumentare il salario minimo a 20 dollari l'ora (circa 12 euro) e sta aumentando l'aliquota fiscale massima per i più ricchi del Paese al 39%. Come riporta il Guardian, le modifiche verranno introdotte giovedì 1 aprile, insieme a piccoli aumenti delle indennità di disoccupazione e malattia. Il governo stima che l'aumento del salario minimo - un aumento di 1,14 dollari l'ora (0,97 euro) - interesserà fino a 175.500 lavoratori e aumenterà i salari in tutta l'economia di 216 milioni di dollari.

L'aumento delle tasse ai ricchi porterà entrate aggintive di 550 milioni di dollari leggi anche Nuova Zelanda, donna maori ministro degli Esteri per la prima volta La nuova aliquota fiscale massima, invece, si applicherà a chiunque guadagni più di $ 180.000 all'anno (circa 107mila euro), che equivale al 2% dei neozelandesi. Il governo prevede per quest'anno entrate aggiuntive di 550 milioni di dollari. I dati dell'Ocse mostrano che il precedente salario minimo della Nuova Zelanda, a partire dal 2019, era già tra i primi cinque più alti al mondo. Nel corso della pandemia Covid, molti dei lavoratori essenziali del Paese ne hanno goduto, compresi quelli che lavorano in aeroporto e in lavori di frontiera, e sono considerati la difesa in prima linea contro il virus.

La Nuova Zelanda ha alti tassi di povertà infantile

approfondimento Istat, nel 2020 in Italia 335mila famiglie in povertà assoluta in più La Nuova Zelanda continua a lottare con alti tassi di povertà infantile e costi di alloggio. I prezzi delle case ad Auckland sono infatti tra i più insostenibili al mondo, e si attestano intorno a 11 volte il reddito medio. Il partito nazionale di opposizione si è opposto all'aumento del salario minimo: "Aumentarlo bruscamente durante un periodo di estrema incertezza per le piccole imprese è vandalismo economico", ha detto il suo portavoce per le relazioni sul posto di lavoro, Scott Simpson (COVID, AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Il ministero degli Affari, dell'Innovazione e dell'Occupazione aveva consigliato al governo di ritardare l'aumento a causa dell'incertezza economica causata dal Covid-19.