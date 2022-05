Bonus moda 2022, domande in scadenza il 10 giugno: cosa sapere

Dal 10 maggio è possibile richiedere il credito d'imposta per le imprese che lavorano nel mondo della moda, del tessile, delle calzature e della pelletteria. L'aiuto, inizialmente inserito nel Decreto Rilancio, punta ad aiutare un settore messo in difficoltà dalla pandemia. Per questa tranche di richieste, relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, sono previste alcune novità, dal modello da utilizzare a un ampliamento dei beneficiari