7/10 ©IPA/Fotogramma

ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ESTERI - Stanziati 5 milioni di euro all’anno per favorire l'attrazione di investimenti esteri e la rilocalizzazione delle imprese (reshoring) in Italia e in Europa prevedendo anche la creazione di sportelli unici che accompagnino e supportino gli investitori esteri in tutti gli adempimenti e le pratiche utili alla concreta realizzazione dell’investimento