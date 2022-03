3/14 ©Ansa

Più voci chiedono che a intervenire non sia solo il governo ma tutta l’Europa. Sempre Brunetta sottolinea come Bruxelles dovrebbe fare un passo avanti, “diventare non solo un insieme di progetti, ma anche un soggetto politico forte nel campo della difesa e dell'energia". Si chiede alle istituzioni europee di lavorare a un pacchetto di aiuti che ricalchi il Next Generation Europeo, “un grande investimento per dotare il continente di autonomia energetica e nel campo della difesa, per essere produttore di pace”, conclude Brunetta

Europa verde rilancia il binomio pace ed energia pulita