Europa verde rilancia il binomio di pace ed energia pulita

Energia pulita e pace vanno a braccetto e la guerra di Putin dimostra l'ipocrisia del Vecchio Continente che finanzia con il gas la politica del presidente russo. Il monito viene lanciato da Europa Verde, il partito ecologista che ha tenuto la sua conferenza programmatica dal titolo: "Italia senza Veleni – No alla Guerra". Gli ambientalisti, di antica tradizione pacifista, questa volta di fronte alla barbara aggressione russa non fanno mancare il loro sostegno alla resistenza di Kiev. "L’Europa deve avere un ruolo fondamentale nel costruire la pace ma ritengo che sia un legittimo diritto di chi, il popolo ucraino in questo caso, decide di difendersi da questa aggressione”, scandisce Angelo Bonelli che aggiunge: "Le ore che stiamo vivendo sono ore angoscianti. Stiamo vedendo immagini allucinanti, atroci, di bambine e bambini che stanno morendo. Qui c’è un aggressore che ha solo un nome: Putin e la sua guerra criminale. I conflitti che sono generati nel mondo sono generati per il controllo di risorse naturali come petrolio e gas. A noi non sono piaciute per nulla le dichiarazioni del ministro Cingolani perché nel momento in cui noi diamo 1 miliardo di euro al gas russo con cui Putin finanzia la guerra, andare contro a chi vuole fare un gesto etico come ridurre i consumi e favorire il risparmio energetico e al contrario fa un inno al consumo del gas, dimentica che il risparmio energetico è uno degli elementi fondamentali per costruire una politica energetica".

Bonelli: "Basta comprare il gas di Putin"

Da qui un'accorata richiesta al Presidente del Consiglio Mario Draghi: "Sulla politica energetica noi chiediamo fortemente al governo di sbloccare immediatamente le rinnovabili nel nostro Paese. Dobbiamo liberarci dalla dipendenza del gas russo, ma non solo”, incalza Bonelli. Enrico Letta, dal palco della tavola rotonda, rilancia il progetto di campo largo a cui lavora dal giorno della sua elezione alla guida del partito, esattamente un anno fa. E alla platea ecologista garantisce l'impegno del Pd. "Dobbiamo costruire in Italia un'alleanza democratica, ecologista, femminista e progressista".

Letta: "Contro le speculazioni sul prezzo dei carburanti il governo deve intervenire a gamba tesa"

Il leader Dem sollecita l'esecutivo a fare la sua parte per mettere un freno alla speculazione sui prezzi dei carburanti. "Rispetto a questi aumenti il governo deve intervenire esattamente come si interviene di fronte a una truffa, quindi a gamba tesa, nessun dubbio".