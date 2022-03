7/10 ©IPA/Fotogramma

MOSCA SECONDA AL MONDO PER EXPORT FERTILIZZANTI - La Russia è il secondo Paese al mondo per la produzione di concimi azotati e fosfati. Mosca è seconda anche nella produzione di potassio, che arriva a 7,2 milioni di tonnellate. Il più importante produttore è la Uralkali, un'azienda con cinque miniere e sette impianti per il trattamento del minerale. In totale, i prodotti dell'industria chimica hanno contato per il 7,6% dell'export russo nei primi 10 mesi del 2021