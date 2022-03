Russia, Fitch: Rischio default imminente

L'agenzia di rating Fitch Ratings ha nuovamente abbassato il rating del debito sovrano a lungo termine della Russia a 'C' da 'B', sottolineando in una nota il rischio "di un imminente default" del debito. Nella sua analisi, l'agenzia di rating ha giustificato il downgrade in parte come conseguenza del decreto approvato in Russia il 5 marzo che potrebbe potenzialmente forzare la ridenominazione dei pagamenti del debito sovrano in valuta estera in valuta locale per i creditori di determinati paesi. (LIVE SULLA GUERRA IN UCRAINA)