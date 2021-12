1/10 ©Ansa

In alcuni Comuni c'è ancora la possibilità di richiedere i buoni spesa per le famiglie in difficoltà economica. Il contributo, erogato dagli enti locali e finanziato dal governo, è stato impropriamente definito "bonus Natale", ma in realtà si tratta di un sostegno per acquistare generi alimentari e beni di prima necessità

GUARDA IL VIDEO: Buono spesa, riaperti i termini in alcuni Comuni