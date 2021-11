Bonus natalizio 2021? In realtà sono buoni spesa e non per tutti

Il contributo finanziato dallo Stato, spiega il Riformista, è destinato all'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità destinato alle famiglie in difficoltà economica. I criteri per accedere al sussidio variano in base ai bandi delle amministrazioni locali. Solo in alcuni casi si potranno ricevere 1.400 euro Condividi

Non è un bonus natalizio com’è stato definito su diversi siti, bensì si tratta di buoni spesa per le famiglie in difficoltà economica. E non tutti i nuclei avranno la possibilità di ricevere 1.400 euro, così come si legge in molti titoli in giro per il web. A spiegarlo è un articolo del Riformista. Ecco cosa è, a chi spetta e in che misura il contributo erogato dai Comuni e finanziato dal governo per acquistare generi alimentari e beni di prima necessità.

Cosa sono i buoni spesa vedi anche Buono spesa, riaperti i termini in alcuni Comuni: ecco come funziona Il buono spesa è un beneficio previsto dal decreto legge Ristori e rifinanziato dal governo col decreto legge Sostegni-bis del maggio 2021 e nasce come un sussidio per coloro che si trovano in difficoltà economica a causa dell’emergenza Covid. Il governo ha stanziato 500 milioni di euro per il 2021. I fondi sono stati suddivisi tra i diversi Comuni seguendo due criteri: una quota pari al 50% del totale del fondo in base alla popolazione residente di ciascun Comune; il restante 50% del fondo in proporzione alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ogni Comune e il valore medio nazionale.



Chi gestisce i buoni spesa vedi anche Superbonus 110%, ipotesi proroga senza limiti Isee anche per villette Sono i Comuni dunque ad occuparsi della gestione dei fondi a loro destinati. i. Ogni amministrazione, attraverso bandi, ha stabilito chi può farne richiesta, di solito in base al reddito Isee, e quanti soldi mettere a disposizione. Le somme variano in base alla composizione del nucleo famigliare e gli importi variano da città a città. Alcuni Comuni hanno di recente approvato un’ulteriore tranche di finanziamenti per il 2021 e, con le festività che si avvicinano, molte testate online hanno ingannevolmente ribattezzato il contributo “bonus natalizio”.