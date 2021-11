5/10 ©Ansa

Il decreto agosto stabilisce che l'IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. L’esenzione è biennale

Tari, aumento dell'1,5% nel 2021: ecco dove si paga di più