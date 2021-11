1/10 ©Ansa

Nel 2021 la tassa sui rifiuti è arrivata a costare in media 312 euro alle famiglie italiane. Si tratta dell’1,5% in più rispetto al 2020. Lo rileva l’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva, un’associazione nata nel 1978 e presente sia in Italia che in Europa

