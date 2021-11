10/10 ©IPA/Fotogramma

In una famiglia con due lavoratori e reddito complessivo di 45.000 euro, equamente distribuito e quindi pari a 22.250 euro a testa, non tenendo conto delle detrazioni per i figli a carico, il passaggio per ciascun contribuente è da un'Irpef lorda di 5.475 euro a 5.325 euro, con un beneficio di 150 euro a testa, pari a 300 euro per il nucleo. Il beneficio, dunque, sale quindi all'aumentare del reddito