Chi non usufruirà della misura entro il prossimo 31 dicembre 2021 non potrà chiedere il rimborso. A farlo sapere è l'Agenzia delle Entrate. Restano inoltre circa 500 milioni dei 2,4 miliardi stanziati dal governo per il bonus. Federalberghi: "Abolire seconda rata IMU e tagliare affitti per alberghi". L'Uniona Nazionale dei Consumatori: "Assolutamente no, soldi alle famiglie"