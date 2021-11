3/11 ©Ansa

IN COSA CONSISTE IL BONUS? Il bonus idrico, finalizzato a perseguire il risparmio delle risorse idriche, è riconosciuto, nel limite massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, per le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 per interventi di efficientamento idrico

LE FAQ AGGIORNATE SUL BONUS IDRICO