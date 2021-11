7/10 da sito enea

Cambiando l’etichettatura per la classificazione degli elettrodomestici in base alla classe energetica di appartenenza, il ddl Bilancio non parla più di valori superiori alla A (A+, A++, A+++, eccetera), ma semplicemente di valori che vanno dalla A alla G. Quindi il si parla di “classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori”