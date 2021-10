Dallo sconto per migliorare la classe energetica dell’edificio a quello per acquistare lavatrici e frigoriferi di nuova generazione, fino alle detrazioni Irpef in 10 rate per gli interventi di ristrutturazione. Molte delle misure messe in campo dal governo sono destinate a esaurirsi a breve, anche se potrebbero venire prorogate nella prossima Legge di Bilancio. Ecco quali