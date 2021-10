A stabilirlo è la direttiva europea in materia di polizze approvata dal Parlamento europeo che si allinea alle sentenze della Corte di Giustizia Ue sull’argomento. Dopo l’adozione del Consiglio Ue gli Stati membri avranno due anni di tempo per recepire la direttiva. Attualmente in Italia non c’è l’obbligo di copertura assicurativa in aree private e in stato di fermo