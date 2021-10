10/11 ©IPA/Fotogramma

BONUS CASA UNDER 36 - Il bonus casa per gli under 36 (con Isee fino a 40.000 euro) dovrebbe valere fino a fine 2022. La misura viene citata nella tabella del Dpb sulle politiche della famiglia, a cui sono destinati 400 milioni. I fondi, si legge, servono anche per le "garanzie e le esenzioni di imposte per facilitare l'acquisto della prima casa, in particolare per i giovani". Oggi il bonus vale per gli acquisti fino a giugno 2022 e cancella imposta di registro, ipotecaria e catastale, concedendo un credito d'imposta in caso di acquisto soggetto a Iva