In Italia la casa resta il bene più importante e l'acquisto dell'abitazione continua a essere un obiettivo per la maggior parte delle famiglie. Dai bonus per ristrutturare a quelli per aiutare i giovani ad acquistare la prima casa, dalle tasse sull’abitazione alla riforma del catasto, ecco tutto quello che un proprietario di casa deve sapere

