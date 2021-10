10/10 ©IPA/Fotogramma

"Bene le misure in materia di riammissione nei termini per la rottamazione ter e per il saldo e stralcio delle cartelle esattoriali, nonché il rifinanziamento delle misure di equiparazione della quarantena Covid-19 alla malattia. E bene la prosecuzione degli ammortizzatori sociali emergenziali per il terziario fino al 31 dicembre 2021. Sono misure utili e da potenziare per fronteggiare l'impatto economico e sociale della pandemia: un impatto profondo e che ancora persiste". Così Confcommercio commenta in una nota il dl fiscale approvato dal Cdm