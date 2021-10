9/10 ©Ansa

LE RISORSE A RFI - Emerge inoltre che Rete Ferroviaria Italiana ha a disposizione 1,3 miliardi di euro in più per il 2021 per accelerare la realizzazione delle opere infrastrutturali. La disposizione è contenuta nel dl approvato oggi e le risorse, che dovranno essere utilizzate nell'anno, serviranno - spiega il Mims - per erogare alle imprese appaltatrici anticipazioni fino al 30% del valore delle opere, per velocizzare gli interventi sulla rete ferroviaria. I progetti che saranno interessati dall'aumento della spesa per anticipazioni nel 2021 rientrano nel Pnrr