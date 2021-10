5/11 ©IPA/Fotogramma

Vanno previsti interventi per la razionalizzazione e l'equità del sistema fiscale, e per l'estensione e il potenziamento del sistema di ammortizzatori sociali. Per quest'ultimi, si prevede lo snellimento e l'accelerazione delle procedure di erogazione. Si chiede poi di razionalizzare le politiche attive per il lavoro, al fine di agevolare con più efficacia l'ingresso o il reinserimento nel mondo del lavoro di chi è disoccupato o di chi ha perso il posto di lavoro, nonché a prevedere l'implementazione di meccanismi di flessibilità in uscita del mercato del lavoro