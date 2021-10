10/14 ©IPA/Fotogramma

Per quanto riguarda gli incentivi per le imprese già esistenti, dunque il consolidamento, per le imprese costituite da almeno un anno e massimo tre le agevolazioni si presentano per il 50% come fondo perduto e per un altro 50% come finanziamento agevolato di 8 anni a tasso zero, fino all’80% delle spese ammissibili