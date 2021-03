Covid, nel 2020 sparite 4mila imprese guidate da donne

Secondo Confesercenti, la pandemia di coronavirus ha fatto registrare un calo dello 0,29% delle attività guidate da imprenditrici. Interrotta una crescita costante che durava dal 2014. La diminuzione della partecipazione femminile al mondo dell’impresa è più marcata nelle regioni del Centro. Positivi i dati del Mezzogiorno: quasi 1.300 le imprese in più, pari al +0,26%

La pandemia di coronavirus ha rallentato la corsa dell'imprenditoria femminile. A fine 2020 si registra un calo dello 0,29% delle imprese guidate da donne, per un totale di 4mila attività in meno rispetto al 2019. I dati emergono dalle elaborazioni condotte dall'Ufficio Studi Confesercenti in vista della Festa della Donna dell’8 marzo.

Dato negativo dopo sei anni

Per l'imprenditoria femminile - finora cresciuta più velocemente di quella maschile - si tratta della prima battuta d'arresto in sei anni. La perdita - ascrivibile interamente alle regioni del Centro Nord (il Mezzogiorno segna infatti un +0,26%) - interrompe una crescita costante dal 2014. I dati di fine 2020, emerge dalle elaborazioni, mostrano che la gestione dell'emergenza sanitaria ha prodotto una battuta d'arresto soprattutto sulle imprenditrici giovani. Le aziende guidate da donne di meno di 35 anni di età hanno ridotto lievemente il proprio peso sulla componente imprenditoriale femminile. Le attuali 154mila attività di giovani donne sono l'11,52% del totale, mentre nel 2019 erano il 12,02%.