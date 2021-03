Lavoro, in 6 mesi occupazione femminile -4,1%: calo doppio rispetto Ue

Negli altri Paesi

Mediamente, su 100 posti di lavoro andati in fumo, in Europa quelli che erano occupati da donne sono 46, mentre nella nostra Penisola la quota sale a 56. Tra i grandi Paesi dell'Ue, spiega la rilevazione dei professionisti, "nessuno fa peggio di noi: in Spagna, ogni 100 occupati in meno, 48 sono donne, in Francia sono 44". Nei mesi duri della crisi pandemica del 2020, non sono mancati casi in cui "l'occupazione femminile ha retto meglio di quella maschile: ad esempio Austria, Portogallo e Grecia, dove la quota di donne sul totale dei posti persi è di circa un terzo".