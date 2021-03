Covid, Inps: 1,3 milioni domande per bonus baby sitter e centri estivi

Tra marzo e agosto 2020, spiega l’Istituto, ha accolto 1.078.173 richieste, per oltre 815 milioni di euro. In particolare, 772.010 domande per il bonus baby sitter per 722,1 milioni e 306.163 domande per i centri estivi per 93,3 milioni. In molti casi le famiglie hanno ingaggiato i nonni. Accolte anche 310.142 richieste di congedo parentale con causale Covid: sono arrivate da 243.358 donne e 66.784 uomini

L'Inps ha ricevuto oltre 1,3 milioni di domande per il bonus baby sitter e per la partecipazione ai centri estivi tra marzo e agosto 2020: ne ha accolte oltre un milione (1.078.173), per oltre 815 milioni di euro. Sono questi i dati che emergono da un approfondimento dell’Istituto sui servizi a sostegno della famiglia per fronteggiare la chiusura delle scuole a causa della pandemia di coronavirus. In particolare, sono state accolte 772.010 domande per il bonus baby sitter per 722,1 milioni e 306.163 domande per i centri estivi per 93,3 milioni. Nello stesso periodo, segnala l’Inps, sono state accolte 310.142 richieste di congedo parentale con causale Covid: per la grande maggioranza sono arrivate da donne (243.358), mentre gli uomini che hanno chiesto di astenersi dal lavoro per prendersi cura dei figli sono stati 66.784.