11/13 ©Ansa

Il riscatto della laurea può essere ordinario o agevolato. Nel primo si moltiplica l’aliquota IVS vigente (33%) per l’ultima retribuzione imponibile di chi fa domanda. In quello agevolato, l’aliquota viene invece moltiplicata per il reddito minimo soggetto a imposizione della Gestione Inps artigiani e commercianti. Il suo costo si aggira intorno ai 5mila e 200 euro per ogni anno di studio, saldabili in un’unica soluzione oppure fino a un massimo di 120 rate mensili non inferiori a 30 euro